Manovra col trucco: con aumento accise benzina guadagno da IVA si alza

La Cgia di mestre contraria all'aumento delle accise sulla benzina, anche perché innescherebbe il meccanismo delle tasse sulle tasse. Le accise andrebbero ad aumentare la base imponibile su cui si applica l'IVA.

Dal 2011 ad oggi ci sono stati 7 rincari che hanno fatto impennare del 29% le accise sulla benzina e addirittura del 46% per quelle applicate sul gasolio da autotrazione", ricorda in una nota la Cgia di Mestre, criticando la possibilità di inserire ulteriori aumenti nella manovra correttiva al vaglio del governo.



"Attualmente, a causa del peso delle accise, ogni qual volta ci rechiamo presso un'area di servizio a fare il pieno alla nostra autovettura versiamo al fisco 0,728 euro ogni litro di benzina e 0,617 euro ogni litro di gasolio", viene infatti specificato.



"Se teniamo conto che l'aumento del prezzo del petrolio sta facendo salire i prezzi alla pompa dei carburanti, un ulteriore aumento delle accise peggiorerebbe la situazione", sottolinea l'associazione degli artigiani e piccole imprese.



"Ricordiamo che l'aumento delle accise - commenta il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - innescherebbe il meccanismo delle tasse sulle tasse. Ritoccandole all'insù, infatti, le accise andrebbero ad aumentare la base imponibile su cui si applica l'IVA. Per le casse dello erario si tradurrebbe in un doppio vantaggio a scapito consumatori".



"L'eventuale ritocco all'insù delle accise - osserva invece il segretario Renato Mason - rischia di essere solo un assaggio di quello che potrebbe accaderci l'anno prossimo. Entro la fine di quest'anno, infatti, il governo dovrà 'recuperare' 19,5 miliardi di euro. Nel caso non fosse in grado di farlo, dal 1 gennaio 2018 l'aliquota ordinaria dell'IVA passerebbe dal 22 al 25 e quella ridotta del 10 al 13 per cento. Una stangata che, molto probabilmente, farebbe precipitare i consumi interni ai minimi storici".