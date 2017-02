Intralcio all'aborto da Francia a Italia: licenziati se diventano obiettori

Solo pochi giorni fa la Francia ha approvato una legge che estende anche ad internet il reato di ostacolo all'aborto, con multe salate ed il carcere fino a 2 anni. Oggi invece è l'Italia ad assumere per la prima volta due medici solo perché disposti al servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Ed in futuro non potranno diventare obiettori di coscienza, pena il licenziamento.

Dalla Francia all'Italia. Pochi giorni fa la Francia, con il voto dei socialisti di Francois Hollande, ha approvato in Parlamento una norma che vieta e punisce con il carcere (fino 2 anni e 30mila euro di multa) chi difende il diritto alla vita su internet.



La legge ha infatti esteso anche al web il delitto "di ostacolo all'interruzione volontaria di gravidanza", alla faccia della libertà di espressione. In base a questa norma considerata da molti come liberticida, verrà infatti punito e sanzionato chi su internet diffonderà "affermazioni o indicazioni tali da indurre intenzionalmente in errore, con scopo dissuasivo, sulle caratteristiche o le conseguenze mediche dell'interruzione volontaria di gravidanza".



Ed infatti, molte associazioni cattoliche e non denunciano che la legge "crea un vero e proprio reato di opinione tanto più pericoloso quanto più la sua formulazione è vaga ed estensibile".



Ma anche in Italia sembrano farsi largo le posizioni atte ad evitare l' "intralcio all'aborto". A breve infatti saranno assunti dall'ospedale San Camillo di Roma due medici non obiettori di coscienza selezionati da un concorso apposito fortemente voluto dalla Regione Lazio, guidata dal governatore democratico Nicola Zingaretti.



Per la prima volta infatti nel bando, lanciato la primavera scorsa ed oggi concluso, si ricercavano unicamente medici disposti al servizio di interruzione volontaria di gravidanza. In base a questo, i due medici non potranno in futuro cambiare idea pena il licenziamento.



"Se chi ha vinto il concorso farà obiezione nei primi sei mesi dopo l'assunzione, potrebbe rischiare il licenziamento, perché sarebbe inadempiente rispetto al compito specifico per cui è stato chiamato", spiega infatti Fabrizio d'Alba, direttore generale del San Camillo-Forlanini. Ma anche superato questo periodo di prova l'obiezione da parte dei due medici potrebbe portare "alla mobilità o addirittura alla messa in esubero".



In sostanza, quindi, questi due medici rischiano in futuro di dover scegliere tra la propria coscienza ed il posto di lavoro. Ed infatti don Carmine Arice, direttore dell'Ufficio nazionale per la pastorale della salute della CEI, denuncia che questo tipo di assunzioni non solo "non si rispetta un diritto di natura costituzionale quale è l'obiezione di coscienza" ma "snatura l'impianto della legge 194 che non aveva l'obiettivo di indurre all'aborto ma prevenirlo. Invece predisporre medici appositamente a questo ruolo è una indicazioni chiara".



Ed infatti Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita italiano (Mpv), commenta: "Ancora una volta il PD mostra di essere più attento ai diritti civili che ai diritti umani e alla giustizia sociale. Ormai manca solo che qualcuno chieda di approvare anche in Italia una legge simile a quella francese che recentemente ha previsto il delitto di 'ostacolo' all'aborto".