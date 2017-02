Zucchero: cassetta nel camino di Pavarotti è fake news, dice ex manager

Il manager Michele Torpedine si toglie qualche sassolino dalla scarpa e rivela che alcune storie raccontate da Zucchero a Sanremo 2017 sono di fatto delle bufale, come quella della cassetta provino gettata da Pavarotti nel camino di casa.

"L'episodio della cassetta con il provino di Miserere gettata nel camino a casa di Pavarotti è pura invenzione, così come il fatto che Zucchero abbia venduto 60 milioni di dischi" sostiene Michele Torpedine, l'ex manager di Adelmo "Sugar" Fornaciari, all'indomani della performance del bluesman sul palco dell'Ariston, nel corso della finale di Sanremo 2017.



Parlando con l'Ansa, Torpedine afferma infatti che la storia del provino di Miserere raccontata da Zucchero è "pura fantasia". "Sono stato io a portare il provino di Miserere a Luciano Pavarotti. Ci incontrammo nella sua suite in un hotel di Philadelphia. Con noi c'era solo Bruno Tibaldi, ex direttore generale Polygram", racconta il manager delle star internazionali , spiegando che Pavarotti alla fine accettò di duettare con Zucchero dopo un lungo "lavoro di mediazione".



La storia della "cassetta bruciata nel camino della casa di Pavarotti a Modena dopo il suo primo rifiuto" è quindi, come si direbbe oggi, una fake news. E per fortuna, visto che altrimenti il tenore si sarebbe respitato un po' di diossina.



"La verità è che non c'era la cassetta, non c'era il camino e non c'era nemmeno Pavarotti" assicura Torpedine, che aggiunge che non ci sono nemmeno i 60 milioni di dischi venduti reclamizzati a Sanremo 2017. "Zucchero ne avrà venduti non più di 12 o 13..." conclude l'ex manager.