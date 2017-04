Disabili: marcia contro Crocetta. Zero Assoluto: ci saremo ma sui social

Gli Zero Assoluto commentano la marcia silenziosa a Palermo contro Rosario Crocetta ed il caso fondi per i disabili.

"Domani 12 aprile a Palermo ci sarà una marcia silenziosa. - ricordano su Facebook gli Zero Assoluto - Accanto alle carrozzine ci saranno cittadini che giustamente pensano che il tema della disabilità debba essere al centro dell'agenda politica".



"Noi domani non ci saremo ma troviamo giusto esserci almeno attraverso i nostri canali social. - spiegano - Ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, di grande aiuto, soldi per assistenza, ma sopratutto di sapere. Sapere se questo problema avrà mai una soluzione".



"Invitiamo il Presidente della Regione Rosario Crocetta a prendersi le sue responsabilità e comunicare a tutti se questi soldi, promessi, ci sono o no! - concludono gli Zero Assoluto - Vorremmo smettere di vergognarci, almeno su questo delicatissimo tema, della nostra classe politica".