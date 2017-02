Zecchino d'Oro 2017: tra gli autori delle canzoni Frankie hi-nrg e Bobby Solo

Scelte le 12 canzoni che gareggeranno allo Zecchino d'Oro 2017. Nella giuria che ha scelto i brani tra i 489 pervenuti all'Antoniano c'era anche il maestro Beppe Vessicchio. Spiccano invece tra gli autori delle canzoni dello Zecchino d'Oro 2017 i nomi di Frankie hi-nrg mc e Bobby Solo.

Sono stati scelti, tra i 489 pervenuti all'Antoniano, i 12 brani che gareggeranno al 60esimo Zecchino d'Oro. A presiedere la commissione che ha selezionato le 12 canzoni dello Zeccchino d'Oro 2017 il direttore dell'Antoniano Giampaolo Cavalli, con in giuria invece il maestro Beppe Vessicchio.



"È stata la prima volta per me, ed è stato emozionante essere parte di questo momento così importante per lo Zecchino d'Oro"commenta in una nota Cavalli, assicurando: "Questo è un anno speciale, che sarà ricco di sorprese e novità".



"È un momento davvero importante quello della scelta delle canzoni perché per noi non si tratta solo di canzoni", spiega invece Fabrizio Palaferri, responsabile produzione Antoniano, agiungendo: "I brani rappresentano un anno di lavoro e di studio, perché diventano cartoni animati, sono parte di un'unica compilation, viaggiano su Youtube, ci portano a conoscere le famiglie con la selezione dei solisti. E abbiamo lavorato alla scelta dei brani pensando anche a chi ascolterà, a chi guarderà e a chi vorremo raccontare chi siamo".



Ecco quindi le canzoni e gli autori scelti per lo Zecchino d'Oro 2017, tra cui spiccano in particolare i brani scritti dal rapper Frankie hi-nrg mc e dal cantautore Bobby Solo:



- Bumba e la zumba (Alberto Zeppieri - Roberto Satti in arte Bobby Solo)

- Canzone scanzonata (Herbert Bussini - Carmine Spera - Flavio Careddu - Valerio Baggio)

- Gualtiero dei mestieri (Francesco Di Gesù in arte Frankie hi-nrg mc)

- Il pescecane (Solo un ciao) (Mario Gardini – Marco Iardella)

- L'anisello nunù (Carmine Spera)

- La ballata dei calzini spaiati (Luca Tozzi)

- Mediterraneamente (Giuliano Ciabatta)

- Ninna nanna di sua maestà (Michele Erba)

- Radio giungla (Gianfranco Fasano - Gianfranco Grottoli - Andrea Vaschetti)

- Sì, davvero mi piace! (Lodovico Saccol)

- Un nuovo giorno (Mario Gardini – Giuseppe De Rosa)

- Una parola magica (Stefano Rigamonti).