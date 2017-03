Orfeo: il video "Perchè divento un eroe come voi" è su Youtube

Orfeo (Federico Reale) annuncia la pubblicazione su Youtube del video "Perchè divento un eroe come voi", brano contenuto nell'album "Arcadia" di prossima uscita ma che può essere già ascoltato in anteprima grazie a Indie-Zone.it.



In un post su Facebbok, Orfeo quindi ringrazia "tutte le persone che hanno partecipato" alla realizzazione del video "Perchè divento un eroe come voi" tra cui "le menti Benedetta Babau Bartolucci e Lale Bo (regia), Ramona Linzola Sara Brasacchio e tutte le ragazze dello staff. - e ancora - Francesca De Fabritiis che ha danzato cosi lievemente. Giovanni Stimamiglio Luca Stignani Stefano Ardizzone che si sono prestati a recitare e l'hanno fatto benissimo. Guido Bertazzoni e Rossana Stellato per il supporto. Pippo Stucchi per averci dato la possibilità di girare in quel posto bellissimo che è la palestra Luchino Visconti dell Arci Bellezza".