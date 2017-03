Matteo Markus Bok: con "E' diventata primavera" unplugged fine di un'epoca

Il 12enne Matteo Markus Bok, unico italiano a The Voice Kids Germania, annuncia che il video del singolo "È diventata primavera" è disponibile su Youtube nella versione unplugged.

Ciao ragazzi! Da oggi è disponibile su Vevo e su Youtube il videoclip della versione unplugged di 'È diventata primavera'!", annuncia su Facebook Matteo Markus Bok, il 12enne italiano arrivato in semifinale a The Voice Kids Germania.



"Con questa canzone termina definitivamente un'epoca segnata dalla mia partecipazione a The Voice Kids e Italia's Got Talent! - annuncia quindi Matteo Markus Bok, assicurando - Per ogni fine c'è sempre un nuovo inizio... siete pronti?".