Grido e Danti: in "Abbiamo Vinto Noi" no gaffe politica ma scossa al sistema

Ha scatenato ilarità la rima "c'è un presidente che non ho votato ed un popolo che ci si è abituato", cantata da Grido e Danti nel brano "Abbiamo Vinto Noi". I due cantanti precisano: "Nessuna ignoranza politica, solo voglia di dare uno scossone al sistema".

"C'è un presidente che non ho votato ed un popolo che ci si è abituato". Questa semplice affermazione sembra che abbia scatenato una diatriba tra i fan (o presunti tali) di Grido e Danti, che hanno contestato ai due cantanti il fatto che in Italia costituzionalmente il Presidente della Repubblica "non si vota direttamente ma bensì è il parlamento tutto che ha 'i sui' criteri per la valutazione e in seduta comune lo elegge per noi..." come chiariscono di sapere anche i due artisti.



"La rima del pezzo a quanto pare è meno chiara di quanto pensassimo. Abbiamo dato per scontato la nostra visione della cosa" scrive su Facebook Grido. Ed infatti, c'è anche qualcuno che sentendo il brano "Abbiamo Vinto Noi" ha pensato che quel presidente citato nella canzone fosse magari quello del Consiglio, che anche lui non viene votato "costituzionalmente" ed anzi in Italia da qualche hanno non viene proprio eletto.



Quindi un ascoltatore non analfabeta funzionale, nel singolo "Abbiamo Vinto Noi" sarebbe riuscito persino a trovarci un certa polemica politica, che di questi tempi è sempre più rara. Invece, sotto il video di Youtube sono apparsi commenti come 'sei un influencer e molti potrebbero pensare 'Se lo dice Danti in una canzone allora è vero' - e ancora - Non parlate di politica se non la conoscete, a 'presidente non votato' vi siete autopresi per il c..", ecc. ecc.



Da qui, la doverosa precisazione (ma ce n'era davvero bisogno?) di Grido e Danti che in un lungo post chiariscono: "Il punto è proprio questo! Costituzionalmente questo è il sistema. E (anche) questo sistema a cui il popolo è abituato (da sempre) ci ha portato alla politica di oggi. Ai Governi tecnici, istituzionali, di scopo, del presidente, molteplici formule per indicare esecutivi nati da situazioni politiche particolari, per lo più dopo una crisi della maggioranza che sosteneva quello appena caduto".



"Insomma situazioni e sfumature decise dalla politica stessa senza che il popolo abbia voce in capitolo. A presidenti (del consiglio e della repubblica) e governi che in sintesi vengono imposti al popolo" proseguono.



"Da noi funziona così ma altrove no.. è un reato porsi dubbi? - si domandano quindi Grido e Danti - Che nessuno dunque cominci a urlare: 'La costituzione dice così e non si tocca al rogo i due cantanti!!' non è questo lo spirito che vogliamo innescare".



"Noi (come voi) ci accorgiamo di un sistema che non funziona, e ci inca..iamo, vorremmo cambiarlo, vorremmo perlomeno riuscire a dargli uno scossone! Questo ci ha spinto a scrivere quella rima, non certo l'ignoranza, leggere alcuni commenti che con sconcertante superficialità danno per scontato che la rima significhi che nemmeno sappiamo come funziona il sistema politico del paese in cui viviamo, da una parte ci strappa un sorriso, in quanto semplice bullismo da Youtube, ma dall'altra ci lascia con l'amaro in bocca ricordandoci che davvero c'è 'un popolo' così abituato a questo sistema che preferisce scagliarsi con arroganza mascherata da umorismo su chi lo mette in discussione, che altro non è una persona come lui (ma magari fa il cantante) piuttosto che fare lo sforzo di riflettere un pochino più in profondità su quello che sta dicendo, questo ci rattrista davvero" osservano.



Grido e Danti infine però riflettono: "Se quella rima ha dato la possibilità di condividere con te il nostro pensiero avvicinadoci un po', allora scriverla non è stato così una sbagliato in fondo. Fa credere a due sognatori/illusi come me e Danti che sia servita a qualcosa di buono, e allora... Abbiamo vinto noi!".