Yemen: ogni 10 minuti muore un bambino per denutrizione e malattie prevenibili

La Fides riferisce i dati drammatici delle conseguenze della guerra in Yemen, dove un bambino muore ogni 10 minuti (144 al giorno) per denutrizione, diarrea, infezioni respiratorie e altre malattie prevenibili.

"A due anni dall'intensificarsi del conflitto armato, i minori continuano ad essere i più vulnerabili in Yemen. Ogni dieci minuti nel Paese muore un bambino a causa di malattie prevenibili come denutrizione, diarrea, o infezioni respiratorie" espongono in una nota dalla Fides.



Dall'agenzia di stampa cattolica si specifica: "Inoltre 144 bambini perdono la vita ogni giorno per malattie per le quali esistono cure mediche. La guerra sta provocando il collasso dei servizi più basilari per i bambini. Solo nel settore sanitario, la metà dei centri non sono operativi, limitando al minimo l'accesso all'assistenza medica."



"A questo si aggiunge la drammatica situazione economica delle famiglie, che sta obbligando migliaia di genitori a dover scegliere se salvare i figli malati o cercare di tutelare quelli sani" prosegue l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.



"Le famiglie mangiano molto di meno e optano per alimenti meno nutrienti o saltano pasti. Circa mezzo milione di bambini soffrono di denutrizione severa acuta - viene diffuso dunque -, il 200% in più rispetto al 2014, aumentando il rischio di carestia. Il numero delle persone estremamente povere e vulnerabili è salito alle stelle. Circa l'80% delle famiglie sono indebitate, e almeno la metà della popolazione vive con meno di due dollari al giorno."



"Il sistema sanitario dello Yemen è al limite del collasso: circa 15 milioni di uomini - si evidenzia in ultimo -, donne e bambini non hanno accesso alle cure mediche."