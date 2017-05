Yemen: attacchi continui contro ospedali colpiscono bambini. Silenzio da Alfano

La situazione in Yemen diventa sempre più drammatica. Watchlist denuncia che ci sono continui assalti ad ospedali e centri di salute, ed a farne le spese sono soprattutto i bambini. Lo Yemen è in procinto di dichiarare lo stato di carestia per 14 milioni di persone, ma Angelino Alfano evita di rispondere in merito al transito di armi in Italia.

"I continui assalti ad ospedali e centri di salute dello Yemen continuano ad aggravare in particolare il benessere di bambine e bambini. La denuncia, pervenuta a Fides, arriva dalla società civile che nel rapporto di Watchlist descrive in dettaglio una serie di attacchi sistematici contro strutture mediche e denuncia l'accesso ristretto all'assistenza" viene scritto in una nota dell'agenzia di stampa cattolica.



Dall'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie osservano quindi: "Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, tra marzo 2015 e marzo di quest'anno ci sono stati almeno 160 attacchi contro centri di salute e il loro personale, da intimidazioni e bombardamenti fino a limitazioni all'accesso alla somministrazione dei farmaci. L'accesso limitato alle cure salvavita ha aggravato i problemi sanitari nel Paese."



"Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) - segnala dunque la Fides -, oltre la metà della popolazione dello Yemen, compresi 8,1 milioni di bambine e bambini, non hanno accesso all'assistenza medica, un aumento di oltre il 70% rispetto all'inizio del conflitto a marzo del 2015."



"Nel mese di novembre 2016, c'era un letto di ospedale ogni 1.600 persone e circa il 50% delle strutture sanitarie non erano operative. L'interruzione dei programmi di vaccinazione ha aumentato il rischio di malattie evitabili come poliomielite e morbillo. Secondo l'Unicef, in Yemen muore per malattie evitabili un bambino ogni 10 minuti. Il Paese è in procinto di dichiarare lo stato di carestia per 14 milioni di persone che soffrono di insicurezza alimentare. Inoltre, circa il 70% della popolazione ha bisogno di qualsiasi tipo di assistenza umanitaria" si comunica in conclusione.



Nonostante anche l'Italia sia causa di questo dramma umanitario, poiché permette quantomeno il transito delle bombe sganciate sullo Yemen, finora il ministro degli Esteri Angelino Alfano non ha ancora risposto all'appello lanciato da Amnesty International, Oxfam, Movimento dei Focolari, Fondazione Banca Etica, Opal Brescia e Rete Italiana per il Disarmo, con il sostegno del missionario comboniano Alex Zanotelli in cui si chiede al ministro degli Esteri di dire "da che parte vuole stare la politica italiana, se da quella della popolazione civile o dei produttori di armi".



Inoltre, niente è stato fatto anche l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri Federica Mogherini, che avrebbe dovuto imporre un embargo sulle armi dell'UE come chiesto in una risoluzione approvata dal Parlamento europeo.