Yara, processo Bossetti: il mistero del fratellastro e dei calzini col sangue

Il 30 giugno inizia il processo d'Appello contro Massimo Giuseppe Bossetti, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. La difesa del muratore sembra avere degli assi nella manica: dal fratellastro misterioso al sangue sui calzini di Yara.

Il 30 giugno inizierà il processo d'Appello, a Brescia, a carico di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di Yara Gambirasio.



Gli avvocati di Bossetti, però, sembrano avere alcuni assi nella manica per cercare di discolpare il loro assistito, che si è sempre proclamato innocente. A condannare Bossetti, in particolare, è stata la prova del DNA anche se quello ritrovato sul corpo della piccola Yara Gambirasio è privo della parte mitocondriale, cioè di quella parte che viene trasmessa in linea materna.



Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi qualche giorno fa, gli avvocati del muratore avrebbero scoperto che in effetti Ester Arzuffi, mamma di Massimo Bossetti, potrebbe non essere la madre di Ignoto 1 (come gli inquirenti hanno classificato la persona a cui appartiene il DNA incriminato).



Il DNA, almeno per gli esami fatti finora, rivela che Bossetti e Ignoto 1 hanno lo stesso padre (Giuseppe Guerinoni) ma non la stessa madre. In Aula, gli avvocati di Bossetti presenterebbero quindi la prova del fatto che Guerinoni possa aver avuto un (altro) figlio fuori dal rapporto matrimoniale, in sostanza un fratellastro di Bossetti. Inoltre, gli avvocati di Bossetti sembra che sosterranno che Guerinoni aveva anche l'abitudine di donare sperma a pagamento per delle inseminazioni artificiali.



Ester Arzuffi in una recente intervista aveva ipotizzato di essere stata vittima di una inseminazione artificiale, anche se è bene ricordare che Massimo Bossetti è nato nel 1970 mentre la prima fecondazione artificiale in vitro risale invece al 1978.



Sempre il settimanale Oggi, in edicola l'11 maggio, riporta poi altre indiscrezioni in merito alla linea difensiva di Bossetti. Nelle motivazioni della sentenza di condanna di primo grado la Corte avrebbe parlato solo di chiazze bruno-rossastre presenti nei calzini di Yara Gambirasio. Il settimanale osserva però che nella relazione dei RIS la scientifica aveva chiarito invece: "È stato possibile estrapolare un unico profilo genotipico femminile riconducile a Yara da ambedue i prelievi effettuati in corrispondenza delle tracce ematiche".



E' quindi sangue, anche se non si spiegherebbe come abbia sporcato i calzini visto che al momento del ritrovamento del corpo Yara Gambirasio indossava le scarpe, ma con i lacci slegati. L'ipotesi della difesa, quindi, è che al momento dell'aggressione Yara era senza scarpe e che l'assassino gliele ha rimesse prima di scappare. Rimane però il fatto che sui piedi di Yara non c'erano escoriazioni, probabili se avesse tentato resistenza senza scarpe nel campo di Chignolo d'Isola dove è stato rinvenuto il cadavere.



Sempre che, tenterà a quanto pare di convincere la difesa di Bossetti, Yara Gambirasio sia stata abbandonata tra le sterpaglie solo in un secondo momento, quando già aggredita ma ancora in vita (la ragazzina stringeva infatti tra le mani un ciuffo d'erba).