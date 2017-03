Xylella fastidiosa: Convegno europeo a Palma di Maiorca

L'Efsa annuncia un convegno europeo sul problema della Xylella fastidiosa.

"Si terrà a Palma di Maiorca, Spagna, dal 13 al 15 novembre 2017 un importante convegno scientifico in tema di ricerca europea sulla Xylella fastidiosa. Il convegno è organizzato congiuntamente da Efsa, Università delle isole Baleari, rete Euphresco per il coordinamento e il finanziamento della ricerca in campo fitosanitario, e i progetti POnTE e XF-ACTORS che fanno capo al quadro UE Orizzonte 2020", viene annunciato in una nota.