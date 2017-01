Xylella: bene possibilità reimpianti ma monitorare ultimi focolai, dice Cia

"L'apertura dell'Europa alla possibilità di reimpianto di nuovi uliveti nell'area investita da Xylella fastidiosa in Puglia è una prima risposta positiva agli olivicoltori che ormai da più di tre anni convivono con una produzione compromessa che ha forti ripercussioni sui redditi aziendali" dichira in una nota la Confederazione italiana agricoltori, commentando l'incontro Andriukaitis-Martina a Bruxelles.



Dall'organizzazione osservano inoltre: "Un segnale che auspichiamo possa diventare presto operativo e tradursi nell'abrogazione del divieto di reimpianto nelle zone infette delle province di Lecce e parte del territorio di Brindisi e Taranto, che fu stabilito dall'articolo 5 della decisione di esecuzione di Bruxelles n.789 del 2015. Allo stesso modo, chiediamo di rimuovere l'obbligo della termoterapia sulle barbatelle di vite, considerati primi risultati scientifici pervenuti."



"Questo nuovo approccio dell'Ue rappresenta una speranza di ripresa economica e produttiva proprio dove la patologia ha falcidiato un intero patrimonio olivicolo, ma la volontà di impiantare nuovi uliveti è anche sinonimo di una voglia di riscatto e di recuperare un giusto rapporto con l'ambiente e il territorio da parte degli agricoltori" si prosegue.



"Intanto sosteniamo con forza che la ricerca continui a lavorare intensamente sull'individuazione di varietà più tolleranti al batterio - viene comunicato in ultimo -, tanto più che il problema Xylella in campo è tutt'altro che risolto come dimostrano i nuovi focolai che si segnalano sul territorio. Le istituzioni non devono e non possono dimenticarsi degli agricoltori, quindi è necessaria la più stretta collaborazione possibile fra i livelli territoriali, nazionali e comunitari per salvaguardare un comparto fondamentale per la Puglia e l'Italia come quello olivicolo."