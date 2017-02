X-Files ricomincia daccapo su Rai4 ma in HD, e in prima tv la decima serie

Rai4 ripropone la serie cult anni '90 X-Files, dalla prima alla decima serie, quest'ultima in prima tv assoluta in Italia. Si comincia il 13 febbraio ogni lunedì.

Per gli amanti della fantascienza il 13 febbraio è un giorno da ricordare. Rai4 ripropone ogni lunedì alle ore 17:30 tutte le puntate di X-Files dalla prima alla nona serie. Una occasione per un ripasso ma anche per far scoprire alle nuove generazioni una serie diventata cult negli anni '90.



Tutto questo anche in vista del fatto che sempre Rai4 al termine delle nove stagioni manderà in onda in prima visione tv per l'Italia la decima ed ultima serie di X-Files, questa volta in prima serata. Dopo anni di silenzio, il creatore di X-Files Chris Carter ha infatti convinto gli attori principali David Duchovny e Gillian Anderson a rivestire per 6 puntate i panni degli agenti della FBI Fox Mulder e Dana Scully perché "La verità è ancora là fuori".