X Factor Italia 2017: nei Live super favorita Rita Bellanza, ultimi Sem & Stenn

La Snai rivela le quote per ogni concorrente di X Factor Italia, che si prepara ai Live.

"Il cammino verso la finalissima del 14 dicembre partirà domani: l'Arena di X Factor si prepara ai Live dell'edizione numero 11, il vero banco di prova per i dodici artisti che hanno superato gli Home Visit. Fermento sul palco, ma anche sul tabellone Snai, dove alla vigilia della prima serata le quote premiano la categoria Under Donne di Levante: Rita Bellanza, ventenne con una storia difficile alle spalle, è la prima scelta nelle scommesse sul vincente, a 3,50. - rivela in una nota l'agenzia di scommesse - Dietro la bergamasca un altro Under, stavolta della categoria uomini guidata da Fedez: Samuel Storm, talentuoso diciannovenne nigeriano, è offerto a 4,50, seguito da Lorenzo Licitra (5,50), esponente di punta della categoria Over di Mara Maionchi".



"Più in basso nel tabellone, Camille (Under Donne) e il pizzaiolo napoletano Andrea Radice (Over) entrambi a 8,50; per Virginia Perbellini (Under Donne) e Lorenzo Bonamano (Under Uomini) si sale 10 volte la posta. In secondo piano gli altri cinque concorrenti: l'Under uomini si chiude con Gabriele Esposito a 12, alla pari con I Ros della categoria Gruppi di Manuel Agnelli. Con il leader degli Afterhours anche i Maneskin (15, insieme all'Over Enrico Nigiotti) e i Sem & Stenn, ultimi in tabellone a 20 e 'favoriti' a 2,50 per la prima eliminazione" si specifica.