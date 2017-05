X Factor 2017, Levante: come concorrente mai, ma da giudice è un'altra cosa

Levante, quarto giudice di X Factor 11 assieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, risponde a chi la critica per aver cambiato idea sui talent show.

Levante, quarto giudice di X Factor 11 assieme a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi, risponde a chi le ricorda che aveva fortemente criticato i talen show.

"Non mi sentirei libera dentro a un talent show, senza contare il prendere direttive da una major che mi imporrebbe di fare questo o quell'altro. Ero stata chiamata per le selezioni di X Factor, ma poi non me la sono sentita, non era la mia strada" diceva Claudia Lagona, vero nome della cantante siciliana, che a pubblicato da poco più di un mese il suo terzo album dal titolo "Nel caos di stanze stupefacenti".



Su Facebook, Levante quindi precisa: "Partiamo subito con una semplice premessa: io vivo per la mia vita e non per quella degli altri. Il mio splendido percorso, la mia strada con la musica, iniziata la bellezza di ventuno anni fa (sì ventuno anni fa!) ha visto passi incerti, cadute, rotture di denti, mani sporche di terra impastata a lacrime, risalite e una miriade di sorrisi".



"Sono stata, in questi primi trent'anni di vita, un milione di cose e mi sono sempre esposta, ho avuto il coraggio di fare tutto quello che il mio stupido cuore aveva voglia di fare, e così farò finché campo. - assicura - Credo fortemente nei pub vuoti, nei sacrifici, nei dischi pagati a cappuccini, nei concerti dopo otto ore di lavoro e in tutte le cose che ho fatto per raggiungere risultati che nel cantautorato femminile non si vedevano da tanto tempo".



Levante quindi spiega: "Nel 2017 (dopo sette anni dalla prima volta in cui fui segnalata da X Factor) rifarei esattamente la stessa scelta di allora: non parteciperei come concorrente perché io non voglio misurare la mia musica in quel modo. Ma sono io...esistono milioni di modi oltre al mio per inseguire un sogno. Vivo distante dai pregiudizi e amo la diversità. Questo è il tempo in cui i percorsi per essere un musicista si sono moltiplicati e continueranno a nascere nuove strade che ora non ci sembrano neanche possibili... resta e resterà sempre vero però che i sogni non conoscono provenienze e ognuno di noi merita di realizzarne almeno uno nella vita".



"Il ruolo che ho scelto di rivestire all'interno del programma non vede la mia musica sotto giudizio... piuttosto mi permette di portare una visione, una testimonianza e di offrire un'opportunità. - chiarisce quindi la cantante - Sceglierò secondo il mio gusto e grazie alle capacità di chi avrà voglia e coraggio di affrontare un palco televisivo, così tanto luminoso che, se non avrete abbastanza forze, ragazzi, potrà diventare il luogo più buio del mondo. Oppure, mi auguro per voi, potrà aprirvi una porta. Quello che sto per fare è bello, sarà un'esperienza formativa, divertente ed emozionante e Santo Cielo sono gomito a gomito con uno dei miei miti di sempre e gli amici Mara e Fedez".