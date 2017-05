Sky replica a Linus: X Factor inutile? Non quando Radio Deejay ne era partner

Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia, replica al direttore di Radio Deejay Linus, che ha lanciato un duro affondo contro X Factor, ma 5 giorni dopo la fine della partnership ed il passaggio di consegne a Rtl 102.5.

Qualche giorno fa Linus, direttore di Radio Deejay, aveva dichiarato che Rtl 102.5 si è buttata sopra a X Factor "con l'eleganza che la contraddistingue e noi siamo lieti di lasciarle spazio, così Kekko dei Modà avrà qualche altra canzone da scrivere. - aggiungendo - Per come fa la radio Rtl inserire nella programmazione altre 20 canzoni 'riempitive' non cambia nulla'.



Perché il loro, continua Linus "è un ipermercato della musica: se sono contenti così, affari loro. E se sono contenti a X Factor, vuol dire che sono pronti ad abbassare ancora il livello".



Poi l'affondo: "Il talent di Sky dal lato musicale purtroppo non va da nessuna parte e mostra gli anni che ha. Nel resto del mondo X Factor non esiste praticamente più, l'Italia sta tenendo in vita un moribondo. Non ricordo nemmeno chi ha vinto l'anno scorso o quello prima. Non è successo niente da Mengoni in poi, con l'eccezione di Francesca Michielin. Due che ce l'avrebbero fatta anche senza talent".



Oggi la replica di Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia: "Intanto non è vero che oltre a Marco Mengoni e Francesca Michielin da X Factor non sia uscito nessuno. Penso a Lorenzo Fragola, Chiara, Michele Bravi, Urban Strangers… Se gli Street Clerks fanno un percorso diverso dalla Michielin, non deve passare il messaggio che sono dei falliti…".



Hartmann ricorda quindi a Linus che i Soul System, vincitori dell'ultima edizione di X Factor, "sono stati ospiti della sua radio prima, durante e dopo la vittoria". "Noi ci crediamo, evidentemente Linus non ci credeva come noi. Peccato l'abbia detto solo cinque giorni dopo aver chiuso la partnership. Rtl ha dimostrato un entusiasmo diverso".