Whitney Houston: l'omaggio a 5 anni dalla morte

'Ghiaccio bollente' ricorda Whitney Houston, in onda lunedì 6 marzo su Rai5.

"L'11 febbraio di 5 anni fa se ne andava una delle voci più iconiche, popolari e talentuose di tutti i tempi. - si diffonde in un comunicato dalla tv di Stato - Protagonista di un grande successo discografico, ha aperto la strada a generazioni successive di cantanti di colore raggiungendo mercati fino ad allora preclusi."



Viene evidenziato inoltre: "Rai Cultura rende omaggio a Whitney Houston (leggi lo speciale, ndr) con il nuovo episodio della serie in prima visione 'Video Killed the Radio Star', in onda lunedì 6 marzo alle 19.05 e in replica alle 23.30 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'."



"L'esordio della Houston è stato folgorante: nel 1985 piazza brani come 'How Will I Know' e 'Greatest Love of All' che la fanno diventare una star mondiale. Nel 1990 trionfa come protagonista di The Bodyguard - conclude la Rai -, con Kevin Costner. Seguono il matrimonio infelice con Bobby Brown, la tossicodipendenza e gli anni difficili in cui l'artista diventa bersaglio dei tabloid che documentano il suo declino. La Houston ha venduto 190 milioni di copie e, con 6 Grammy Award e il record di 22 American Music Awards ricevuti, è una delle donne più premiate nella storia della musica."