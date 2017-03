Whirlpool Carinaro, lavoratori esclusi contro i sindacati: difendono datori

A Carinaro nasce il Comitato Salvaguardia Dipendenti Whirlpool, di cui fanno parte 80 dei 180 lavoratori ex Indesit e che lamentano di essere stati abbandonati dai sindacati. Gli ex dipendenti Whirlpool chiedono "la rotazione" affinché "l'azienda dia a tutti la possibilità di lavorare dignitosamente".

Si è costituito a Carinaro il Comitato Salvaguardia Dipendenti Whirlpool. In un comunicato stampa viene precisato che "questo comitato, composto dai dipendenti che l'azienda ha abbandonato ed i sindacati hanno tradito, subordinando il tutto, alle oramai consuete e tristemente note agli ex dipendenti Indesit, logiche di clientelismo e favoritismo".



Si precisa che "a Carinaro stanno lavorando circa 320 persone, scelte tra i 470 in forza alla ex Indesit diventati poi Whirlpool". "Il problema è proprio questo", precisa il Comitato Salvaguardia Dipendenti Whirlpool, spiegando: "Scelti i 320 fortunati, tra amici, parenti e comparielli, i restati 150 sono stai abbandonati, senza informazioni certe, tutela ed assistenza, da tutti, sindacati in primis".



Il comitato, formato da 80 dipendenti in attesa, "contesta appunto - si legge - le modalità di scelta di coloro che stanno lavorando, totalmente arbitrarie, nelle quali si sono consumete vendette dei delegati sindacali che stanno usando questa situazione per 'lavare col sangue' dei poveri operai, l'appartenenza a questo o quello...".



"Tutto quello che vogliamo è solo la rotazione - si specifica - ossia il rispetto dei patti presi, e che l'azienda dia a tutti la possibilità di lavorare dignitosamente".



Il Comitato Salvaguardia Dipendenti Whirlpool sottolinea inoltre che "tra i 320 fortunati, ad oggi ci sono 8 coppie di coniugi. Logica, ed anche la normativa - si osserva - avrebbe voluto che fossero tutelati prima tutti i mono reddito, garantendo almeeno uno stipendio per famiglia, in una equa e democratica spartizione delle forze".



In pratica, viene denunciato "c'è chi mangia e beve e chi stenta ad arrivare alla fine del mese". "Ma noi purtroppo siamo abituati a queste logiche di potere becero, tipiche di questo stabilimento - viene infine denunciato - Quelli che non sono abituati a delle reazioni dei lavoratori sono però i sindacati".



Viene quindi annunciato che il comitato si è rivolto ad un legale, che "sta valutando l'iniziativa da intraprendere, sia verso l'azienda che verso i sindacati, che dovrebbero costituzionalmente difendere noi lavoratori, ma che qui a Carinaro, sono sempre stati dalla parte dei datori di lavoro calpestando più volte i nostri diritti".