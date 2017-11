WhatsApp down per 1 ora: prove tecniche attacco EMP?

WhatsApp, servizio di messaggistica istantaneo di proprietà di Facebook, è stato down per circa 1 ora. Momenti di panico tra gli utenti, molti dei quali non conoscono nemmeno com'era il mondo prima di WhatsApp.

Mezzo mondo è andato letteralmente nel panico, come alcuni messaggi via Twitter e Facebook testimoniano, per il semplice fatto che il servizio di messaggistica istantaneo WhatsApp è stato down per circa 1 ora.

I paesi coinvolti dal guasto sono, oltre all'Italia, Irlanda, Russia, Malesia, Repubblica Ceca, Israele, Spagna, Kenya, Turchia, Egitto e Serbia.

Facebook, proprietaria di WhatsApp, non ha ancora fornito alcuna spiegazione in merito all'inaccessibilità dell'applicazione ma c'è già chi ironicamente avverte che potrebbe far parte di una strategia per sondare le reazioni degli utenti/cittadini ad un eventuale blocco totale delle comunicazioni.

La Corea del Nord, infatti, minaccia ormai da tempo di voler lanciare un attacco EMP (ad impulsi elettromagnetici) sopra gli Stati Uniti, il che danneggerebbe i sistemi con alimentazione elettrica ed elettronica nonché i sistemi di comunicazione da cui dipende la società americana, e non solo.

L'ultima interruzione di WhatsApp si è verificata all'inizio di maggio, quando ci sono volute diverse ore prima che il problema fosse risolto.