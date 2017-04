WhatsApp: con Change Number avvisa tutti se cambi numero. Privacy a rischio

La Polizia postale appare entusiasta nella nuova applicazione 'Change Number' di WhatsApp, sperimentata nella versione beta, che comunicherà il nuovo numero a tutti i contatti presenti nella nostra rubrica ed anche ad ogni chat di cui facciamo parte. Ma la privacy è a rischio.

"Vi è mai successo di cambiare il numero di telefono e di avvisare i propri amici che da lì a poco il numero sarà sostituito? Ebbene, nonostante mandiamo massivi messaggi per informarli della nuova utenza mobile, ci dimentichiamo sempre di qualcuno. In questo senso le grandi aziende stanno lavorando ad uno strumento in grado di risolvere il problema per tutti i sistemi operativi" informa su Facebook la Polizia postale.



"WhatsApp ad esempio, ha già predisposto la versione beta per Windows Phone e Windows 10 Mobile. Si chiama 'Change Number' e comunicherà il nuovo numero a tutti i contatti presenti nella nostra rubrica. Change Number, inoltre, invierà anche un avviso automatico ad ogni chat di cui facciamo parte" si rivela.



Nel prossimo futuro, quindi, sembra che sarà impossibile per un utente decidere di cambiare numero proprio per non essere più rintracciato.

Applicazioni come Change Number, inoltre, rischiano di violare la privacy visto che non è detto che una persona voglia rivelare il nuovo numero di telefono anche a chi non sente più da anni ma a cui magari rimane agganciato virtualmente per una vecchia chat. Inoltre, il pericolo è che il nuovo numero sia comunicato anche a persone presenti in rubrica ma con cui non si hanno contatti, salvo magari per ordinare una pizza.