WhatsApp: al via geolocalizzazione utenti. Pericolo privacy e gelosia

Nuovo attacco alla privacy da parte di Mark Zuckerberg, nonostante il proprietario di Facebook alla sua sembra tenerci proprio tanto. Nell'ultima versione beta dell'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp (proprietà Facebook) è stato introdotto infatti il Live Location Tracking, sia per Android che per iOs.



In sostanza la funzione permetterà di geolocalizzare in tempo reale i propri contatti in chat, attraverso il Gps dello smartphone. Finora WhatsApp permetteva agli utenti di condividere "solo" una posizione specifica con gli amici. Con il Location Tracking, invece, sarà possibile monitorare in tempo reale il percorso che sta effettuando un contatto presente in rubrica.



Per fortuna, almeno per il momento, il Location Tracking non sarà attivato di default, e gli utenti dovranno settare manualmente le impostazioni, per una questione di privacy. Inoltre, si potrà scegliere se far sapere ai propri contatti dove ci si trova in quel momento per uno, due, cinque minuti o a tempo indeterminato.



Ma la nascita di funzioni come queste rimangono comunque intrinsecamente "pericolose", soprattutto quando non si riuscirà a far capire per esempio ad un amante geloso che non si ha voglia di essere spiati passo dopo passo.