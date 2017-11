Whistleblowing: legge M5S ma approvata grazie a lavoro PD, dice Verini

Walter Verini del Pd commenta l'approvazione della legge sul whistleblowing.

"Il Gruppo del PD ha votato a favore della proposta di legge sulle segnalazioni di irregolarità nei rapporti di lavoro pubblico o privato. Lo abbiamo fatto con convinzione anche perché siamo stati determinanti nel renderlo un provvedimento serio, efficace, non propagandistico, togliendo tutti quegli aspetti che avrebbero incentivato il dilagare delle segnalazioni anonime, delle delazioni spesso infondate. Abbiamo invece tutelato davvero la riservatezza di chi segnala comportamenti e pratiche che possono nascondere illeciti e reati" dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Walter Verini in merito alla legge sul whistleblowing.



"Abbiamo tenuto l'atteggiamento opposto a quello di M5S, - afferma quindi il il capogruppo PD in Commissione Giustizia - che in questi anni ha demonizzato tante leggi giuste, non per il loro contenuto, ma in quanto sostenute dai Governi a guida PD e dalla maggioranza, descritti come l'Impero del Male".



"Siamo quasi ormai alla fine della legislatura ed è possibile tracciare anche su questo qualche bilancio. - conclude - Sono stati anni nei quali abbiamo colpito e rafforzato le pene per il voto di scambio politicopenalizzato il reato di falso in bilancio; introdotto il reato di auto riciclaggio e norme importanti contro ecoreati, ecomafie e caporalato. E' diventata legge il nuovo Codice Antimafia e la normativa sul ritorno alla legalità nella gestione dei beni confiscati. Si è aumentato lo scatto della prescrizione per i reati contro la Pa e introdotto il Codice degli appalti. Noi possiamo, come tuttivotare leggi imperfette e migliorabili, ma abbiamo sempre lavorato mossi da una bussola: quella dell'interesse del Paese. E le battaglie per le regole, contro illegalità e criminalità sono state elementi centrali di questo impegno".