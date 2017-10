Tortura ormai è reato ma Forze dell'Ordine sono sane, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD sulla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

"Vorrei informare i 5 Stelle che ora in Italia esiste una legge contro il reato di tortura. Questo Parlamento l'ha approvata nel luglio scorso. Perché parlare sempre con astio e parole vuote, negando l'evidenza? Proprio guardando al passato, e ad episodi terribili come Bolzaneto su cui giustamente è intervenuta anche la Corte europea, abbiamo voluto approvare una norma, nel contesto di questa legislatura, che punisca un pubblico ufficiale responsabile di tortura" dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Walter Verini.

"Lo abbiamo fatto sapendo che le Forze dell'Ordine e della Sicurezza sono sane e lavorano con rigore e professionalità e che singoli comportamenti violenti sono inaccettabili, non vanno tollerati da uno Stato democratico ma sanzionati con norme come quelle che abbiamo votato, che nessuno ha affossato, e che sono in vigore" precisa.