Sciopero taxi: su Uber serve intervento legislativo più complesso, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD sullo sciopero taxi.

"Si deve lavorare insieme. Come sta facendo il governo con il ministro Graziano Delrio e come ha detto il ministro Pier Carlo Padoan. Questa è la bussola che non va persa, nella consapevolezza che temi così complessi come il trasporto pubblico locale, il servizio taxi o i nuovi sistemi come Uber non possono essere risolti solo all'interno di un emendamento ma richiedono interventi legislativi più complessi", dichiara in una nota Walter Verini, capogruppo PD nella Commissione Giustizia di Montecitorio, mentre i tassisti proseguono per il sesto giorno consecutivo lo sciopero.



"Il pieno coinvolgimento di tutti i protagonisti della partita - da coloro che hanno investito nelle licenze a chi guarda alle nuove opportunità offerte dall'innovazione - potrà portare a definire un quadro di regole equilibrato nel quale al centro deve esserci sempre l'interesse dei cittadini, nel rispetto della concorrenza leale", sostiene quindi l'esponentedem.



"Questa è la strada da seguire, senza che si soffi sul fuoco, senza metodi di lotta inaccettabili che bloccano le città e colpiscono i cittadini", conclude.