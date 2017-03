Riforma processo penale: attacchi ANM esagerati e infondati, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD in replica con l'Associazione nazionale magistrati in merito al ddl penale.

"La posizione della giunta dell'ANM mi sembra esagerata e non fondata sulla reale portata delle norme in discussione" dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Walter Verini.



"La riforma (del processo penale, ndr), che mi auguro venga al più presto approvata al Senato, ha lo scopo di evitare ingorghi o addirittura collassi del sistema giudiziario, rafforzando ed estendendo, ad esempio, forme di giustizia riparatoria. - sostiene - La possibilità di appellarsi ai processi sarà più rigorosa, esigenza largamente condivisa".



"Per quanto riguarda i tempi di chiusura dei processi, la riforma li garantisce adeguati alle inchieste più complesse, come quelle contro la criminalità organizzata o per il terrorismo. - specifica infine - Per non parlare, infine, di un altro aspetto cardinale della riforma legato alle indispensabili norme sull'ordinamento penitenziario, ritenute da tutti civili, urgenti ed equilibrate".