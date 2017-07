Privacy: conservare dati per 6 anni utile ad indagini, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD sull'emendamento che porta da quattro a sei anni il periodo massimo di conservazione dei dati telefonici e telematici.

"Il presidente Soro ha espresso parole condivisibili, indicando la necessità di disciplinare in modo organico la materia della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. Questa materia è vasta e delicata e va affrontata davvero, tenendo conto delle Direttive europee e armonizzando le leggi degli altri paesi dell'Unione, perché oggi siamo in presenza di ripetuti abusi e violazione di privacy. Ma le polemiche legate al mio emendamento, che porta da quattro a sei anni il periodo massimo di conservazione dei dati, sono improprie perché noi oggi abbiamo, purtroppo, la necessità di rafforzare una norma ai soli fini investigativi" afferma in una nota il deputato del Partito Democratico Walter Verini.

"E' chiaro - osserva in conclusione il parlamentare del PD -, infatti, che le tracce telefoniche, anche piuttosto vecchie potrebbero essere di grande utilità sul piano delle indagini. Nessuno dubita che la sicurezza va garantita insieme ai diritti di libertà che, tuttavia, nessuno ha minimamente messo in discussione."