Mandiamo in pensione Riccardo Orioles: sì a Legge Bacchelli, dice Verini

"Riccardo Orioles rappresenta il giornalismo nella sua funzione di strumento della democrazia e di impegno civile. Non è accettabile che si trovi in condizioni di disagio - riflette in un comunicato il capogruppo PD nella Commissione Giustizia, Walter Verini -, noi gli dobbiamo molto, per come ha svolto il suo mestiere e per il suo ruolo nel campo dell'affermazione dei valori di legalità".



"Perciò sostengo pienamente l'appello affinchè gli sia attribuita la Legge Bacchelli" annuncia, auspicando che si possa "chiudere al più presto l'iter del provvedimento teso a rafforzare la libertà d'informazione cancellando la pena del carcere per i giornalisti e limitando l'odiosa pratica delle querele temerarie."



Riccardo Orioles, giornalista siciliano di 67 anni, fu cofondatore de 'I Siciliani' con Pippo Fava, ucciso il 5 gennaio 1984 dalla mafia. Nonostante le sue tante battaglie antimafia ed aver dedicato la sua intera esistenza al lavoro di giornalista in diverse testate e alla formazione di nuove generazioni di cronisti, ha ottenuto contributi pensionistici solo per pochi anni di lavoro.