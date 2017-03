Lodi: uccide ladro. Tragedia da trattare senza sciacallaggio, dice Verini (PD)

Walter Verini del Pd sull'uccisione di un ladro a Lodi.

"A Lodi è successa una tragedia. Una famiglia atterrita da ladri in piena notte - riferisce in un comunicato il deputato del Partito Democratico Walter Verini -, uno di questi ucciso da un colpo sparato dal proprietario del bar. Una tragedia, da trattare senza sciacallaggio, senza fomentare istinti peggiori, come fanno Matteo Salvini e i suoi amici".



"La legittima difesa è già garantita in questo Paese. Non a caso anche recentemente Tribunali hanno assolto persone che hanno reagito e ucciso rapinatori che, di notte, minacciavano famiglie violando l'intimità delle case. - si precisa - Quello che si può fare è rafforzare le tutele di chi reagisce, perché spaventato, atterrito, perché percepisce pericolo per sé e i familiari. Quello che non deve essere permesso è strumentalizzare le tragedie, invitare di fatto i cittadini ad armarsi, con il rischio di spirali drammatiche che altri Paesi hanno già conosciuto e che stanno cercando di frenare."