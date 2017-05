Legittima difesa: la legge PD non è demagogica, dice Verini

Walter Verini del PD difende il testo di legge che riforma la legittima difesa.

"E' giusto irrobustire il concetto di legittima difesa ma all'interno dei principi della civiltà giuridica e della Costituzione. Quella di Ermini è una proposta seria, che stabilisce un corretto equilibrio tra offesa e difesa e che offre strumenti ulteriori ai magistrati per definire i termini della legittima difesa, con l'elemento del grave turbamento che deriva dall'essere aggrediti, colpiti, minacciati, magari di notte, con pericolo per sé e per i propri familiari" assicura il deputato del Partito Democratico Walter Verini.



"Inoltre, è stato approvato un nostro emendamento per il sostegno delle spese legali a quei cittadini la cui reazione viene considerata da un magistrato di legittima difesa: un altro contributo importante per far sentire ancora più vicino lo Stato ai cittadini che si trovano in queste situazioni. - specifica - Le altre forze politiche hanno perso un'occasione. Lega e Fratelli d'Italia hanno rifiutato il confronto, strumentalizzando le paure dei cittadini. Altre forze politiche di sinistra hanno fatto finta che il tema della sicurezza non esista, compiendo un errore grave, perché la sicurezza è un tema che riguarda i cittadini e non può essere trattato con snobismo. E infine abbiamo assistito ad atteggiamenti di altre forze, come 5 Stelle, che ancora una volta hanno toccato vette di ipocrisia, opportunismo, piccolo cabotaggio, strizzando l'occhio a posizioni pericolose".



"Il Partito Democratico invece ha tenuto una linea seria, non demagogica, che non parla alle paure ma vuole aiutare a eliminarle davvero, partendo dalle cause e non aggravandole" conclude.