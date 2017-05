Intercettazioni Renzi con padre: polemiche volgari e violente, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD commenta la pubblicazione delle intercettazioni tra Matteo Renzi ed il padre.

"Ho provato disagio autentico nel leggere sul Fatto le intercettazioni della conversazione tra Renzi e il padre. Mi è sembrato qualcosa di violento. Qualcosa dal quale risulta, peraltro, che il Segretario del PD invitava suo padre a dire ai magistrati tutta la verità. Per questo ho provato ancora più disagio nel leggere le polemiche, volgari e altrettanto violente, di esponenti di 5 Stelle. Per loro stessi, e per una certa aria di gogna e barbarie che fa a pugni con la libertà d'informazione e la gestione corretta e credibile dello strumento delle intercettazioni" riporta in un comunicato Walter Verini, deputato del Partito Democratico.