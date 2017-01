Ilaria Alpi: ora la giustizia deve scoprire i veri colpevoli, dice Verini (PD)

"Dopo le motivazioni della sentenza d'appello di Perugia, la verità sugli omicidi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è davvero più vicina" dichiara in una nota il capogruppo del PD in Commissione Giustizia, Walter Verini, commentando il fatto che i giudici hanno stabilito che il somalo Hasci Omar Hassan, assolto dopo 17 anni di carcere, non faceva parte di quel commando che a Mogadiscio ha ucciso la giornalista della Rai ed il suo operatore.



"Occorre che la tragica vicenda torni ad essere al centro del mondo dell'informazione, del mondo politico e, innanzitutto, di quello giudiziario perché ora si può finalmente scoprire con precisione chi e perché volle stroncare le vite dei due giornalisti e chi depistò la ricerca della verità" afferma quindi Verini, che coordinerà una conferenza stampa martedì 31 gennaio alle ore 14:30 presso la Sala Stampa di Montecitorio, nella quale interverranno la signora Luciana Alpi e gli avvocati Domenico e Giovanni D'Amati, il presidente e il segretario della Federazione Nazionale della Stampa, Beppe Giulietti e Raffaele Lorusso, e il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani.