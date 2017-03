Giornata vittime della mafia 21 marzo: grande valore simbolico, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD sulla giornata in memoria delle vittime della mafia.

"Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva l'istituzione di una giornata - il 21 marzo - che ogni anno sarà dedicata all'impegno contro le mafie e alla memoria delle vittime degli assassini e delle stragi mafiose", informa in una nota Walter Verini, capogruppo PD in Commissione Giustizia della Camera.



"E' stata - precisa - una votazione unanime, di grande significato. E' stata la riconferma di un impegno che deve intensificarsi ogni giorno dell'anno per combattere i poteri criminali e mafiosi, gli intrecci tra questi e la Politica e la pubblica amministrazione, per affermare nella vita quotidiana e nelle leggi i principi e i valori del rispetto delle regole e della legalità".