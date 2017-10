Ddl whistleblowing: Camera approvi legge prima possibile, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD commenta la legge sul whistleblowing.

"Aspettavamo l'ok del Senato. Mi auguro adesso che il ddl sulle norme a tutela di coloro che segnalano episodi di corruzione nel settore pubblico e privato, noto come 'whistleblowing', posso avere una rapidissima approvazione alla Camera", sottolinea in una nota il capogruppo del PD in Commissione Giustizia Walter Verini.

"Questo Parlamento ha già fatto importanti leggi: quelle contro gli eco-reati, il nuovo codice antimafia e quello sugli appalti, il fondamentale testo sull'auto-riciclaggio, quello sul falso in bilancio, l'aumento delle pene per questo tipo di reati. Ma occorre fare ancora di più, come ci impongono anche i dati sulla diffusione della corruzione di recente diffusi dall'Istat. - ammette - E il prossimo passo può essere proprio la legge che protegge e garantisce riservatezza a tutti i cittadini che intendano contribuire civilmente all'emersione di comportamenti corruttivi a tutela della stragrande maggiora degli italiani perbene e delle tantissime imprese che rispettano le regole".