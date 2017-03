Ddl magistrati in politica: battuti gli estremismi, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD sul ddl delle toghe in politica.

"C'è stato e c'è chi - negli anni - ha strumentalizzato il ruolo della magistratura per fini politici e chi ha fatto dell'attacco alla magistratura una iniziativa politica costante" segnala in una nota il deputato del Partito Democratico Walter Verini.



Chiarisce inoltre, in merito al ddl sulle toghe: "Con la legge approvata dalla Camera, maggioranza e governo hanno fatto una cosa seria: garantire il rispetto della Costituzione sulla candidibilità di tutti i cittadini che abbiano i requisiti e garantire - con i paletti introdotti - l'indipendenza e la terzietà dei magistrati che scelgono, per una fase, di lavorare nelle istituzioni da eletti."



"Il testo approvato dice questo, sia per essere candidati che per tornare nella giurisdizione dopo il mandato. E la legge riguarda tutti: non solo i parlamentari, ma anche quelli europei, le amministrazioni regionali e locali. Tra estremismi di opposta provenienza, il PD ha fatto prevalere il rispetto della Costituzione e delle regole" comunica in conclusione.