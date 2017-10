Codice antimafia. Verini, strumento per combattere meglio le mafie, condivisibile richiamo del Presidente Mattarella

Walter Verini del PD commenta il richiamo di Sergio Mattarella sul nuovo Codice Antimafia.

"Il Capo dello Stato ha promulgato la riforma del Codice Antimafia e questa è una notizia importante, perché le nuove normative sono uno strumento per combattere meglio le mafie e per garantire una gestione più trasparente ed efficace dei beni confiscati. Al tempo stesso condividiamo il richiamo del Presidente al Governo, per monitorare l'applicazione del provvedimento e le eventuali criticità, come del resto anche il gruppo del PD aveva chiesto, presentando l'ordine del giorno - accolto dal Governo - che sottolineava questa necessità", dichiara in una nota Walter Verini, capogruppo dem in commissione Giustizia di Montecitorio.