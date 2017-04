Cassimatis: Beppe Grillo applichi sentenza, dice Verini (PD)

Walter Verini del Pd sul caso Marika Cassimatis.

"Le sentenze della magistratura si possono commentare ma si devono applicare. Questo è il fondamento dello Stato di diritto. Quindi, vogliamo credere che il comico-garante genovese dia subito seguito al pronunciamento dei giudici sul reintegrato della candidatura a sindaco Marika Cassimatis. A meno che Beppe Grillo non abbia in testa di espellere anche quei giudici dalla magistratura, ma questo, come è noto, e per fortuna, non è nei suoi poteri", dichiara il deputato del Partito Democratico Walter Verini.