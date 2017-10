Cannabis uso terapeutico: unica legalizzazione ora possibile, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD sulla legalizzazione della cannabis.

"A estremisti e talebani di ogni genere, vorrei semplicemente ricordare che oggi la Camera ha approvato l'unica cosa che può realisticamente diventare legge: l'uso della cannabis a fini terapeutici, una risposta civile, umana a tanti malati che aspettano" illustra in una nota Walter Verini, deputato del Partito Democratico.



"Si può pensarla come si vuole, ma la legalizzazione (che molti, giustamente, intendono come modo per combattere meglio la criminalità che sta dietro al traffico di droga) sarebbe difficilmente passata alla Camera e tantomeno al Senato" prosegue l'esponente dem.



"Aver stralciato quindi la parte dell'uso terapeutico è stata una scelta responsabile e intelligente fatta da tutto il PD - rivela in ultimo -, anche contro chi vorrebbe che neppure si discutesse di temi come questo. Chi voleva tutto (o come 5 Stelle ha fatto finta di volere tutto) in realtà avrebbe ottenuto niente. Mi auguro ora che ci sia il tempo e la volontà perché il Senato approvi definitivamente una norma importante e civile come questa."