Bassetti a capo della CEI: è aperto al mondo, dice Verini (PD)

Walter Verini del PD commenta la nomina di Gualtiero Bassetti a presidente della CEI, al posto di Angelo Bagnasco.

"La nomina del cardinale Gualtiero Bassetti a presidente della Conferenza episcopale italiana è di grande importanza. La scelta di Papa Francesco è caduta su una personalità di notevole spessore che ha dato prova nelle esperienze pastorali di saper coniugare i valori del cristianesimo con i princìpi più attuali della dottrina sociale della chiesa" dichiara in una nota Walter Verini, deputato del Partito Democratico.



"Ho conosciuto in questi anni Bassetti come arcivescovo di Perugia e ho sempre visto in lui un pastore attento al dialogo, aperto al mondo e accogliente nei confronti di coloro che pregiudizi e chiusure vogliono far sembrare diversi a prescindere dall'etnia, dalla religione e dai convincimenti personali. - ricorda - Porterò sempre con me il ricordo della risposta pubblica che l'arcivescovo di Perugia rivolse ad un mio intervento tre mesi fa nel quale auspicavo come la politica dovesse prendere esempio dall'azione e dalle esperienze di vescovi della mia regione, tra i quali appunto il cardinale Bassetti."