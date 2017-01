Anno giudiziario: da Canzio stimolo ad approvare riforme in corso, dice Verini (PD)

"Dalla relazione del procuratore Giovanni Canzio, e da tutti gli interventi che abbiamo ascoltato, si conferma la necessità di utilizzare questa ultima fase della legislatura per approvare provvedimenti di grande rilievo al fine di rendere il sistema giudiziario più efficiente, come quelli che riguardano la riforma del processo penale, civile e fallimentare" segnala in una nota Walter Verini, deputato del Partito Democratico, dopo l'apertura dell'anno giudiziario.



Il parlamentare del PD espone infine: "Molto positiva la conferma dell'apprezzamento per il lavoro svolto da governo e Parlamento e, in generale, per il clima di dialogo."