Walter Veltroni svela Indizi di felicità: al cinema, anteprima a Milano

Il 23 e 24 maggio esce al cinema il nuovo film di Walter Veltroni dal titolo "Indizi di felicità". Il brano che farà da colonna sonora al film è "La luna piena", di Samuel scritto con Jovanotti.

Tra pochi giorni uscirà al cinema il nuovo film di Walter Veltroni dal titolo "Indizi di felicità", prodotto da Sky Cinema in collaborazione con Palomar. Il film sarà nelle sale il 23 ed il 24 maggio, distribuito da Nexo Digital, ma lunedì 22 maggio "Indizi di felicità" verrà presentato da Vetroni in anteprima in diretta via satellite nei cinema italiani in collegamento dall'Anteo SpazioCinema di Milano. Con il regista, anche Ilaria D'Amico e Antonio Albanese, che si confronteranno, prima della proiezione, sul tema chiave del film e spiegheranno che cosa significhi oggi per loro la parola felicità.



È legittimo, è pensabile cercare di essere felici, in tempi così complessi, controversi, pieni di paure come quelli che stiamo vivendo? Si può ancora conoscere quella inebriante sensazione di un minuto o di una vita, mentre intorno tutto sembra franare? Queste infatti alcune domande che verranno poste nel film di Walter Veltroni.



La chiave narrativa di 'Indizi di Felicità' è quella del precedente film di Veltroni, 'I bambini sanno': un'indagine dal basso sul nostro tempo. 'La felicità non è mai uno stato permanente - spiega Walter Veltroni - è una condizione che non ha tempo. Può essere una giornata, un mese, un istante. Può essere un'esperienza vissuta o un pensiero. Nel film la narriamo attraverso le persone che possono raccontarci queste loro esperienze, quei momenti unici nei quali si è sentita la pienezza delle possibilità della vita. Luoghi, persone, momenti: gli indizi di felicità. Un sentimento possibile, anche in tempi di passioni tristi'.



Il brano che farà da colonna sonora al film è "La luna piena", tratto dall'album "Il codice della bellezza" di Samuel, scritto a quattro mani con Jovanotti.