Walter Chiarissimo: il documentario dedicato a Walter Chiari

Su Rai Storia il documentario 'Walter Chiarissimo', in onda sabato 11 marzo.

"Un ritratto di Walter Chiari partendo dalle sue prime apparizioni in tv alla fine degli anni Cinquanta, con il notissimo personaggio Sarchiapone a fianco di Carlo Campanini, sua spalla fedelissima, passando per 'Studio Uno', diretto da Antonello Falqui. E' il documentario firmato da Giovanni Paolo Fontana 'Walter Chiarissimo', in onda sabato 11 marzo alle 19.00 su Rai Storia, che racconta anche le fortunate edizioni di 'Canzonissima' con Mina e Paolo Panelli, che vedono Walter Chiari protagonista. Intelligente e ironico interprete del boom economico italiano, negli anni Settanta Chiari viene coinvolto in vicende giudiziarie e il rientro in scena è difficile, come racconta l'appassionata biografia narrata in 'Storia di un altro italiano' con la regia di Tatti Sanguineti" si rende noto dalla tv di Stato.