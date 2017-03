WWF: ddl aree protette mette in pericolo i Parchi nazionali

Il WWF contro il ddl Parchi in discussione alla Camera.

"Quella che si è cominciata a discutere oggi in Aula alla Camera è una riforma ripiegata su stessa che fa male ai parchi e alla natura d'Italia", dichiara in una nota il vicepresidente del WWF Italia Dante Caserta, in merito al ddl Parchi e aree protette.



"Con questa riforma non solo non ci sarà bisogno di competenze specifiche per direttori e presidenti di parco ma la governance delle Aree protette viene spostata dallo Stato (come previsto dalla Costituzione) verso il livello locale; - spiega - vengono coinvolti nella governance portatori di interesse economici specifici, indebolendo gravemente la tutela degli interessi generali rappresentati dallo Stato; le Aree marine protette subiranno una maggiore frammentazione e una ancor maggiore pressione degli interessi locali".



"Mentre il Legislatore del '91 con la Legge quadro sulle Aree Protette fu attento alle istanze che arrivavano dall'allora nascente mondo dello sviluppo e del turismo sostenibile, dalla comunità scientifica e dal mondo ambientalista, - ricorda quindi l'esponente della Ong - il Legislatore del 2017 si è prestato ad un'operazione aperta solo ad esigenze di palazzo che non solo non ha tenuto conto delle osservazioni e delle richieste di modifica che arrivano dal mondo delle associazioni, dalla comunità scientifica e dalla società civile".



"I parchi nazionali non possono essere terreno di conquista per i partiti o di potentati ma rappresentano un patrimonio di tutti gli italiani che la legge di riforma in discussione alla Camera mette in gravissimo pericolo e che noi del WWF faremo di tutto per tutelare", assicura Dante Caserta.