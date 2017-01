Riapre centrale a carbone di Genova: governo non ceda alle lobby, chiede WWF

Il Ministero per lo Sviluppo Economico accetta la richiesta di Terna e dà l'ok alla riapertura della centrale a carbone di Genova, nonostante l'Enel avesse annunciato il suo ultimo carico 6 mesi fa. La Terna ha motivato tale richiesta per il meno dell'energia nucleare francese, ma per il WWF "tale scusa non regge" ricordando che "nel Nord Italia ci sono moltissime centrali a gas a ciclo combinato, più efficienti e meno impattanti dal punto di vista sanitario e ambientale".



"E' una decisione gravissima che usa scuse rese risibili dalla enorme sovra capacità italiana: siamo in grado di produrre quasi 117 GW di energia elettrica a fronte del massimo picco di domanda interna di 60,5 GW" denuncia Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia, osservando che "la richiesta di riapertura di Genova si configura addirittura come una violazione del libero mercato, dal momento che Enel è diventata una SPA e ci potrebbero essere altri operatori interessati a soddisfare la domanda di energia francese o il mancato acquisto dell'energia nucleare d'oltralpe a fini speculativi (visto che viene rivenduta a caro prezzo e importata praticamente a costo zero, non perché ne abbiamo bisogno)".



Il WWF chiede quindi al governo Gentiloni "di mantenere e sostanziare l'impegno a uscire rapidamente dal carbone, primo passo per tener fede all'Accordo di Parigi sul Clima e intraprendere la strada dello Sviluppo Sostenibile, non cedendo alle pressioni delle lobby italiane ed estere".