Piano Lupo: verso approvazione senza norme su apertura caccia

Il WWF anticipa che il Piano Lupo dovrebbe essere approvato senza le norme che consentiva la riapertura della caccia dopo 46 anni.

"Il WWF esprime il suo apprezzamento e sostegno alla maggioranza delle Regioni che sembrano orientate con convinzione verso una rapida approvazione del Piano lupo con lo stralcio del paragrafo relativo agli abbattimenti legali, così come proposto dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini" viene esposto in una nota dall'organizzazione ambientalista.



Dall'Ong si descrive in ultimo: "Confidiamo nel raggiungimento dell'intesa con il ministro Gian Luca Galletti per arrivare rapidamente all'approvazione del piano già nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni. L'auspicio del WWF è che il Piano venga approvato rafforzando tutte le azioni che possono garantire la convivenza del lupo con le attività zootecniche, cogliendo tutte le opportunità di finanziamento offerte anche dai Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni. Il WWF rinnova la sua piena disponibilità ad affiancare Regioni, Ministero, Associazioni agricole e allevatori per individuare e mettere in atto i metodi di prevenzione ottimali per ridurre i danni al bestiame, attenuare i conflitti e contrastare efficacemente il bracconaggio."