Pesca illegale: a rischio efficacia del regolamento UE, dice WWF

Il WWF riflette sul regolamento UE sulla pesca illegale.

"A rischio l'efficacia del regolamento UE sulla pesca illegale. Le disparità e la debolezza dei controlli sulle importazioni in alcuni dei maggiori Stati membri dell'Unione europea fanno sì che le catture illegali riescano ancora a infilarsi tra le maglie del sistema e a entrare nella filiera UE", avverte il WWF, commentando le conclusioni alle quali è giunta un'analisi pubblicata dalla Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts.



"L'analisi contiene un'esauriente valutazione dei progressi fatti dai Paesi nell'applicazione dei controlli sulle importazioni previsti dal Regolamento UE per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) entrato in vigore nel 2010. - si spiega - Si tratta della prima analisi pubblicata dei dati presentati dagli Stati membri alla Commissione Europea e relativa all'ultimo periodo di rendicontazione, il biennio 2014-2015".



"L'analisi dimostra l'esistenza di problemi seri nella maniera in cui alcuni Stati membri UE effettuano i controlli sui carichi di pesce. - viene specificato - Per esempio, le autorità di alcuni dei maggiori paesi importatori continuano a non fare controlli rigorosi anche quando i carichi arrivano da paesi che hanno già ricevuto un avviso dall'UE proprio a causa delle inadeguate misure da questi adottate per prevenire e scoraggiare la pesca illegale. In alcuni casi, le procedure adottate dai Paesi UE sembrano insufficienti per rispettare gli obblighi di controllo minimi previsti dalla legislazione UE".



L'Organizzazione ambientalista ricorda che "l'Italia è il settimo maggiore importatore di pesce e di prodotti ittici, con un tasso di crescita medio annuale pari al 4.7% per il periodo 2004-2014", chiarendo però che "a tutt'oggi, si riscontra però una carenza di informazioni relative alle procedure di controllo delle informazioni messe in atto dall'Italia in virtù del Regolamento INN".



"Importiamo circa 350.000 tonnellate all'anno di prodotti ittici 'coperti' dal Regolamento INN, piazzandoci in quarta posizione tra i paesi UE. - si precisa - Nel periodo 2012/2013, l'Italia ha ricevuto 57.172 CC di importazione, risultando il quinto paese in UE. Il paese terzo dal quale importiamo più prodotti (in termini di CC di importazione convalidati) è la Thailandia: nell'aprile 2015 questo paese aveva ricevuto un avvertimento da parte della Commissione Europea per il mancato rispetto degli obblighi internazionali nella lotta contro la pesca INN in qualità di stato bandiera e di lavorazione. Stando ad alcuni indicatori chiave, le procedure attuali appaiono inadeguate per identificare e bloccare i prodotti illegali alla frontiera italiana".



Isabella Pratesi, Direttore conservazione del WWF, sottolinea infatti che l'Italia essendo "uno dei principali importatori di pesce all'interno dell'UE gioca un ruolo chiave nel rendere efficace il sistema dei controlli".