Caccia al lupo: anche Lupo Alberto teme le fucilate. Appello WWF a Regioni

Il WWF invia un appello ai 20 Presidenti delle Regioni affinché non approvino il Piano per la conservazione del lupo in Italia nella prossima Conferenza Stato-Regioni (prevista per giovedì 2 febbraio). Il Piano infatti riaprirebbe la caccia al lupo dopo 46 anni di protezione.



"La licenza di sparare ai lupi non solo è inutile ma anche dannosa perché non risolve, ma può peggiorare il problema dei danni alla zootecnia con il rischio di legittimare il diffuso bracconaggio sulla specie. - viene chiarito - Non esiste bibliografia scientifica che dimostri che gli abbattimenti legali servono a ridurre i danni e i conflitti: al contrario gli studi disponibili dimostrano che le tecniche di prevenzione dei danni (recinzioni elettrificate e cani da guardia) sono la soluzione più efficace per garantire la convivenza della zootecnia con la presenza del lupo".



Soluzioni però che finora la maggioranza dei pastori e degli allevatori non mette in atto, nonostante la Direttiva UE Habitat.



Ed ecco perché l'associazione ambientalista sottolinea che nel Piano c'è stata una "pericolosa forzatura dei dati, delle esperienze e della legislazione vigente che fa prevalere le pressioni di alcune categorie economiche sul volere della maggioranza dei cittadini e sui principi di tutela nazionali e comunitari".



Il WWF è convinto però che "ci siano ancora le condizioni per un ripensamento dell'approvazione del Piano, riaprendo i termini del confronto con tutti i soggetti istituzionali e sociali che hanno realmente a cuore un modello di convivenza con la fauna selvatica basato sul principio di uno sviluppo umano in armonia con la Natura". Finora si sono espressi contrati alla caccia al lupo, oltre alla Regione Lazio, anche Regione Puglia, per voce del suo governatore Michele Emiliano, e la Regione Abruzzo con le ultime dichiarazioni di Luciano d'Alfonso. Dubbi sembrano montare anche in Liguria la Giunta ha chiesto un approfondimento alla Commissione Agricoltura del Consiglio regionale e in Piemonte dove il Consiglio regionale a larga maggioranza aveva approvato un ordine del giorno in cui impegna la Giunta a votare contro il Piano qualora preveda abbattimenti.



In attesa della fatidica data del 2 febbraio comincia a preparare una azione social per dire NO alla caccia al lupo, coinvolgendo anche Lupo Alberto, per mano del suo creatore Silver, che non vuole certo finire la sua carriera artistica con una fucilata.