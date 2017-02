Vodafone: leader globale nel roaming 4G

Vodafone commenta il report di Ovum sul roaming internazionale 4G.

"Secondo il recente report di Ovum - società di consulenza indipendente in ambito tecnologico, media e tlc - Vodafone è l'operatore leader nel roaming internazionale 4G grazie al numero di destinazioni offerte ai propri clienti, considerevolmente più alto rispetto a quelle degli altri operatori" si spiega in un comunicato dalla multinazionale delle telecomunicazioni.



Dalla compagnia telefonica si segnala inoltre: "Dallo studio si rileva che Vodafone è leader in tutti i 18 mercati analizzati e che, nella maggior parte di tali mercati, offre oltre 100 destinazioni con roaming 4G, più del doppio di quelle disponibili attraverso gli altri operatori negli stessi mercati."



«In un mondo connesso come quello di oggi, i nostri consumatori possono utilizzare al meglio il tempo trascorso all'estero grazie alla disponibilità del servizio 4G in un numero significativo di destinazioni, senza nessuna preoccupazione per le tariffe roaming», dichiara Serpil Timuray, Chief Commercial Operations & Strategy Officer del Gruppo Vodafone.



«In termini di velocità, la tecnologia 4G ha il potenziale di offrire ai clienti di telefonia mobile un'esperienza di banda larga più simile a quella domestica. - afferma invece Ian Watt, Principal Consultant di Ovum - La gestione del roaming 4G a livello globale non è semplice e un operatore mobile può impiegare anni per riuscire ad offrire un servizio del genere. Vodafone ha dimostrato di essere all'avanguardia nello sviluppo del roaming 4G ed è diventata leader nei mercati in cui opera».



"In Italia, a maggio 2016 Vodafone ha anticipato l'abolizione dei costi di roaming per i piani abbonamento consumer e per le aziende, che possono utilizzare minuti, SMS e Giga del proprio piano nazionale anche all'estero, senza costi aggiuntivi" continua in ultimo l'azienda TLC.