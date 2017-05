Vodafone lancia rete mobile 4.5G a 800 Mbps: test drive per Patrick Dempsey

Vodafone lancia, prima in Italia, la rete mobile 4.5G fino a 800 Megabit al secondo. Per sfruttare tale potenzialità è necessario avere un Samsung Galaxy S8 e S8+.

"Vodafone lancia, prima in Italia, la rete mobile 4.5G fino a 800 Megabit al secondo. A provarla, attraverso un test drive mozzafiato, l'attore e pilota Patrick Dempsey. Grazie alla rete 4.5G di Vodafone, è possibile navigare al doppio della velocità del 4G, con un ulteriore miglioramento delle prestazioni" viene riportato in un comunicato della multinazionale delle telecomunicazioni.



Dalla compagnia telefonica si descrive dunque: "Con 800 Megabit al secondo in download è, ad esempio, possibile scaricare la puntata della propria serie tv preferita in 30 secondi o un intero album di 12 canzoni in un secondo, con una velocità di reazione della rete di soli 12 millisecondi. Inoltre, con il 4.5G di Vodafone, un numero sempre maggiore di clienti può utilizzare applicazioni sempre più sofisticate e ad alto consumo di banda: dalla virtual reality, fino ad applicazioni professionali come quelle per la manutenzione da remoto o per il training, fino a quelle in cloud che hanno bisogno di un tempo di risposta ancora più veloce."



"La rete 4.5G di Vodafone sarà in grado di rispondere ai nuovi bisogni dei clienti e di offrire loro un alto livello di performance grazie alla combinazione di tecniche di trasmissione avanzate - specifica quindi l'azienda TLC -, dalla 'Carrier Aggregation' a 4 frequenze, alla tecnologia '4X4 MIMO' in grado di moltiplicare la quantità di informazione che può essere trasmessa sulla stessa banda, aggiungendo anche tecniche di modulazione in grado di migliorare le prestazioni della rete di circa il 30% rispetto al 4G."



"Per sfruttare le potenzialità della rete 4.5G di Vodafone è necessario avere un Samsung Galaxy S8 e S8+ - si rende noto -, acquistato in uno dei negozi Vodafone. Il servizio è già disponibile nelle città di Firenze e Palermo, fino a 800 Megabit al secondo e, nella città di Milano, inizialmente fino a 550 Megabit al secondo. Seguiranno Napoli, Torino, Bologna, Roma e Genova per un totale di 8 città in cui sarà disponibile il 4.5G entro marzo 2018".



"Il 4.5G è inoltre la base di partenza per l'introduzione di una nuova generazione di servizi da cui i clienti possono trarre benefici ancor prima dell'arrivo del 5G. - si sottolinea infine - In occasione del lancio della nuova rete 4.5G di Vodafone, è on air una campagna di comunicazione con protagonista Patrick Dempsey. L'attore e pilota americano affronta un test drive mozzafiato su un'auto da corsa con i vetri oscurati, guidata attraverso la rete 4.5G di Vodafone. Un set di smartphone Samsung Galaxy S8 posti sul tetto della vettura, infatti, riprende l'intero percorso del circuito e trasmette il segnale ad altri S8 posti all'interno dell'abitacolo. In questo modo Patrick Dempsey e' in grado di visualizzare comunque la strada ed evitare gli ostacoli, a tutta velocità. A condividere con lui questa esperienza c'è anche un cliente Vodafone, seduto al posto del passeggero."