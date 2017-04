Festival della Tv Dogliani 2017: si può provare la Vodafone TV

Vodafone main partner del Festival della TV e dei nuovi media 2017.

"Vodafone Italia è per il quarto anno main partner del Festival della TV e dei nuovi media - viene diffuso in un comunicato della multinazionale delle telecomunicazioni -, che si terrà a Dogliani dal 4 al 7 maggio 2017. Per l'occasione sarà allestita un'area dove poter provare Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un'unica piattaforma il meglio della tv tradizionale, i contenuti on demand e la Internet TV."



L'azienda TLC sottolinea quindi: "Vodafone TV consente di vedere tutti i contenuti anche in mobilità grazie all'app per smartphone e tablet Vodafone, in qualità di partner tecnologico dell'iniziativa, ha realizzato la nuova edizione dell'App ufficiale dell'evento. L'applicazione, denominata Festival TV, è scaricabile gratuitamente per piattaforma Android e iOS, e consente di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni relative all'evento, come il programma, l'elenco degli ospiti, gli orari degli interventi. Chi desidera essere sempre aggiornato sulle novità del Festival può visitare la sezione News, che contiene le informazioni in tempo reale, insieme ai testi dei tweet pubblicati dall'account Twitter dell'iniziativa. Infine, FestivalQuiz consente ai visitatori di aggiudicarsi la prima fila dei principali incontri e vivere il backstage del Festival di Dogliani semplicemente rispondendo alle domande del quiz. Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi di telecomunicazioni al mondo che offre un'ampia gamma di servizi che comprendono le comunicazioni mobili, la messaggistica, il traffico dati e la telefonia fissa. Vodafone in Italia ha circa 7.000 dipendenti, di cui 2.500 operano nel mondo dell'assistenza ai clienti in 8 Competence Center su tutto il territorio nazionale. Vodafone ha avviato nel 2014 il più vasto programma di Smart Working in Italia, con oltre 3.500 dipendenti che possono scegliere con maggiore autonomia spazi e strumenti di lavoro."



"Con un'offerta convergente che include connettività 4G e Fibra, servizi cloud, M2M e IoT, Vodafone è partner per la digitalizzazione di imprese e pubblica amministrazione e di recente si è aggiudicata una parte dei contratti per i servizi di connettività dati della gara Consip per il Sistema Pubblico di Connettività, che consente alle PA, sia centrali che locali, di avere Vodafone come proprio partner" prosegue la compagnia telefonica.



Si fa sapere inoltre: "Grazie al piano Spring da 3,6 miliardi, con cui Vodafone Italia ha raddoppiato gli investimenti nello sviluppo della banda ultralarga mobile e fissa negli ultimi due anni, la rete 4G di Vodafone ha raggiunto il 97,2% della popolazione (6.800 comuni, di cui 1050 con rete 4G+ a 225 Mbps)."



"I servizi in fibra sono disponibili in 527 città e raggiungono 11,7 milioni di famiglie e imprese. Vodafone ha recentemente lanciato la prima offerta commerciale in fibra in Italia fino a 1 Gigabit al secondo a Milano, Bologna, Torino e Perugia, grazie alla partnership con Enel Open Fiber per portare la fibra fino alla casa dei clienti in 250 città. Ha inoltre portato la fibra a 1 Gigabit al secondo nei distretti industriali italiani di Moncalieri (TO), Cologno Monzese (MI), Carpi (MO), Modena, Forlì Ospedaletto (FC), Modugno (BA), Surbo (LE) e Arzano (NA)" si comunica in conclusione.